Ongeval met bus met tientallen kinderen op snelweg bij Oirschot, A58 Tilburg - Eindhoven urenlang afgesloten

updateOIRSCHOT - Op de A58 bij Oirschot is woensdagmiddag rond 16.45 uur een ongeval gebeurd met een bus met 70 inzittenden. Het gaat om 54 Belgische kinderen van 6 tot 12 jaar, 15 begeleiders en hun chauffeur. Bij het ongeluk waren ook vier personenauto's betrokken. Een inzittende van één van de vier zat bekneld en is door de brandweer bevrijd. De weg was urenlang dicht. Pas rond 21.00 uur gingen de eerste rijstroken weer open.

De verwondingen van de kinderen en hun begeleiders blijken mee te vallen. Aanvankelijk meldde de brandweer dat ze schaafwondjes en kneuzingen hadden opgelopen, maar iets later bleek dat iedereen ongedeerd was. Voor de zekerheid werd er wel een traumahelikopter opgeroepen, die is geland op de weg.

De kinderen zaten in een bus met Belgisch kenteken en waren na een dagje Efteling onderweg terug naar Borgloon in België. Ze zijn na het ongeluk uit de bus begeleid en aanvankelijk langs de weg opgevangen. Daarna zijn ze naar een boerderij in de buurt gebracht. Daar hebben ze op een vervangende bus gewacht, die ze alsnog naar huis brengt. Rond 20.30 uur worden ze thuis verwacht, zegt een organisator van de speelpleinwerking, waar de kinderen bij hoorden.

‘Een wonder’

Een begeleider van de speelpleinwerking, wat te vergelijken is met de kindervakantieweek, vertelt dat ze een gezellig dagje Efteling achter de rug hadden toen het ongeluk gebeurde. ,,Voor ons botsten twee auto’s op elkaar, waarna de bus slipte en er ook tegenaan reed‘’, beschrijft begeleider Sven Gilissen. Dat alle kinderen ongedeerd zijn mag een wonder heten. ,,Hier en daar een traantje, maar zelfs geen schrammen, zoals in de eerste berichten stond.”

Volgens de politie gaat het om een kettingbotsing, waarbij de bus het achterste voertuig was. Daarvoor botsten vier personenauto's. Hoe het met de beknelde inzittende van de personenauto gaat is niet bekend. Hij of zij heeft meer dan een halfuur bekneld gezeten en is naar het ziekenhuis gebracht. De andere inzittenden van de personenauto's zijn minder ernstig gewond en werden ter plaatse behandeld.

Militairen die toevallig met een legervoertuig achter de bus reden, hebben eerste hulp verleend. Ze parkeerden hun wagen schuin over de weg, en schoten direct te hulp.

Volledig scherm De bus botste op de A58 tegen een auto aan. © Toby de Kort

Weg dicht

De snelweg was tot ongeveer 21.00 uur dicht. De politie moet eerst onderzoek doen naar de oorzaak van het ongeluk, en daarna moeten de brokstukken nog worden opgeruimd.

Verkeer richting Eindhoven wordt in de tussentijd bij Tilburg omgeleid via Den Bosch, via de A65 en de A2. Ook de andere kant op moet verkeer met vertraging rekening houden, aldus de ANWB. Het verkeer dat ingesloten zat achter het ongeluk werd vanaf 18.00 uur over de vluchtstrook langs de plaats van het ongeluk geleid.

Meerdere automobilisten in de kijkersfile kregen een boete, omdat ze filmden vanachter het stuur.

Volledig scherm Na het ongeluk zijn de kindertassen uit de bus gehaald. © Toby de Kort

Volledig scherm De bus botste op de A58 tegen een auto aan. © Toby de Kort

Volledig scherm De bus botste tegen meerdere auto's. © Bert Jansen

Volledig scherm De bus botste op de A58 tegen een auto aan. © Toby de Kort