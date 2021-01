‘Ongevoelige’ Janna (70) die Ey-Linn (5) doodreed krijgt taakstraf

De 70-jarige Rijssense Janna ter H. is door de rechtbank veroordeeld voor haar schuld aan het doodrijden van het 5-jarige meisje Ey-Linn in 2018. Ter H. krijgt een taakstraf van 180 uur en een rijontzegging van een jaar.

Ter H. reed op 28 november 2018 op een rotonde een fietsende moeder aan, die haar dochtertje in een zitje achterop bij zich had. In de rechtbank twee weken geleden verklaarde de vrouw nog steeds niet te begrijpen hoe het ongeluk kon gebeuren. Ze heeft de moeder met kind nooit gezien, pas na de aanrijding. Ze zag toen in een flits ‘iets door de lucht vliegen’ - wat later het meisje bleek te zijn.

De rechtbank realiseert zich dat geen enkele straf recht zal doen aan het gemis dat de nabestaanden hun leven lang nog zullen ervaren. „Ook de Rijssense vrouw heeft deze gevolgen van haar handelen niet gewild. Maar het feit is wel dat door haar toedoen een ander het leven is ontnomen.”

Te weinig medeleven

Bij het opleggen van de straf houdt de rechtbank rekening met het blanco strafblad en dat de zaak al in 2018 speelde. Maar de rechters namen haar wel extra kwalijk dat ze niet veel empathie toonde tijdens de rechtszaak voor de ouders van het meisje. „Helaas ziet de rechtbank ook dat zij maar een beperkt inlevingsvermogen laat zien. Zij legde tijdens de zitting meerdere keren de nadruk op de impact die het verkeersongeval voor haar zélf had in plaats van het slachtoffer en haar ouders en andere nabestaanden.”

Het drama gebeurde op de rotonde van de Nijverdalseweg en de Nijverheidsstraat. Het meisje werd door de aanrijding uit haar zitje geslingerd. Na een lange reanimatiepoging werd ze in het ziekenhuis doodverklaard als gevolg van ernstig hersenletsel.

Onvoorzichtig rijden

De uitspraak is conform de eis van de officier van justitie, die staf wilde voor haar onvoorzichtig rijden. Zij bestreed dat. Ze zegt heel langzaam de rotonde op gereden te zijn. Tijdens de zitting sprak ze het vermoeden uit de de moeder misschien op een onjuiste manier de rotonde was opgereden. Dat werd door getuigen niet onderschreven.

Na een aangrijpende verklaring van Ey-Linn’s vader gaf ze aan, dat ze zichzelf ook als slachtoffer ziet: „Ik ben ook getekend.” De rechtbank plaatste daar toen al vraagtekens bij: „Het lijkt alsof u vindt dat u niet fout zit, of hoor ik dat verkeerd?” Ze gaf aan dat ze een straf zou accepteren, maar inderdaad niet eerlijk zou vinden.

De officier van justitie gaf in de zaak aan dat in zijn ogen de vrouw niet extreem roekeloos heeft gereden, maar dat ze juridisch zeker schuld heeft aan de dood van Ey-Linn. De lichtste vorm van schuld. „Het ongeval is aan haar onoplettendheid te wijten.”