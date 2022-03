Onrustig bij Montessori College Twente: politie pakt twee mensen op

Man (29) slaat beveilig­ster na racisti­sche scheldka­non­na­de in Maaszieken­huis

DEN BOSCH/BEUGEN - ,,Ik ga naar mijn vader. Anders sla ik je kapot.” Dat schreeuwde een 29-jarige Gennepenaar op 16 juli 2021 tegen de receptioniste van het Maasziekenhuis in Beugen. Zij had de zwaar geëmotioneerde man net verteld dat het bezoekuur was afgelopen.

12:00