‘Onschuldige kiespijn’ bleek agressieve kanker die de lieve Natalie (21) fataal werd: ‘Zorg dat je lol hebt’

‘Het is niet goed, jullie moeten komen.’ Het was niet het telefoontje van hun huilende dochter Natalie dat haar ouders direct zorgen baarde. Ze was gewoon naar het ziekenhuis gegaan, omdat ze na het trekken van haar verstandskies nog steeds pijn had. Nee, het was ook niet direct het huilen dat hen alarmeerde. Maar het bordje op de gang toen ze aankwamen. ‘Afdeling oncologie’.