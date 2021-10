Onstuimig herfstweer op komst, vannacht pittige buien in Oost-Nederland

Felle windstoten en regen zijn voor vandaag voorspeld. Herfstweer dus. Vanmiddag zullen er in een deel van het land stevige buiten vallen. In Oost-Nederland merken we dat pas vanavond en vannacht, dan worden hier zware buien verwacht.

Vanmiddag vallen verspreid over het land pittige buien met een kans op hagel en onweer. Daarom is voor de regio’s Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, het Waddengebied en het IJsselmeer code geel afgegeven. Ook in de rest van Nederland kunnen buien vallen. Waar deze buien precies plaats gaan vallen en hoe zwaar deze zullen zijn is nog lastig te voorspellen, zegt weerman van Weerplaza Wilfred Janssen.

Ellende

,,Ze zijn niet heel talrijk, ze zijn vrij klein en trekken heel snel over. Ze kunnen in korte tijd nog wel ellende achterlaten, maar om te zeggen ‘ze trekken over deze of deze stad heen’, dat is heel lastig te zeggen.” De buien kunnen zelfs zo lokaal zijn dat sommige mensen niets merken van de bui, maar anderen een eindje verderop wel overlast van het weer ervaren.

Zware regenval vannacht

Volgens Janssen zal het oosten van Nederland vooral komende nacht last hebben van regenbuien. Vanavond laat worden de eerste buien al verwacht, met een kans op hagel en zware windstoten. In het noorden van het land zullen deze buien minder heftig zijn dan in de rest van Nederland.

Morgenochtend zal het ook nog flink blijven waaien, met kans op onweersbuien. Pas later op de dag zal het herfstige weer enigszins afnemen. In het zuiden van het land zal het morgen over de gehele dag al een stuk droger zijn.

Temperatuur

Vandaag is het tussen de 16 en 19 graden. Morgen wordt het heel wat koeler met gemiddeld 12 graden. Die afkoeling wordt vooral veroorzaakt door de harde windstoten - van ongeveer 75 kilometer per uur - die er naar verwachting komen. In de kustgebieden kan dit zelfs oplopen tot 90 kilometer per uur.