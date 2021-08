Ontploft huis laat een pijnlijke open plek in de Nijmeegse wijk Hillekensacker

Dat je buurman zijn huis laat ontploffen, is een mogelijkheid die je je over het algemeen niet voor kunt stellen. Geurt Broens (52) doet het wel en hij doet het al maanden, opnieuw en opnieuw en opnieuw. Het overkwam hem namelijk echt: op 13 mei 2020 ontplofte er een huis in de Nijmeegse wijk Hillekensacker, 32e straat. ,,Er hoeft maar één persoon te zijn die ertoe in staat was en dat was dus hier.’’