Video Trotse Schelling hoorde ploegmaat winnen: ‘Hij maakt het verschrik­ke­lijk goed af’

18:22 Ide Schelling is trots op zijn ploeggenoot Nils Politt die in de twaalfde etappe van de Tour de France de ritzege pakte. De Nederlandse renner van Bora-hansgrohe , die in het begin van de Tour de bolletjestrui droeg, kon Politt niet zien winnen. Maar hij kreeg alle informatie op zijn oortje mee vanuit de ploegleiderswagen.