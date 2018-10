Ontzander Over de Maas ruimt troep rivieroevers op

File op A73 na kettingbot­sing, één rijstrook nog dicht

8:11 NIJMEGEN - Op de A73 richting Nijmegen is dinsdagochtend een kettingbotsing geweest. Ter hoogte van Dukenburg was de weg zelfs even helemaal dicht, maar tegen 8.00 uur was alleen de linkerrijstrook nog afgesloten.