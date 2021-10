Onveilige seks en ongewassen handen: ‘James Bond heeft te weinig aandacht voor gezondheidsrisico's’

video Martin (27) is idolaat van 007 en gaat in één week vier keer naar de nieuwe Bondfilm: ‘Voldoet aan alle verwachtin­gen’

30 september EDE - Na maanden van uitstel ging vannacht de nieuwste James Bondfilm No time to die in première voor het grote publiek. Een geweldig moment voor Martin den Herder uit Ede, die samen met honderden andere Bondfanaten om precies 0.07 uur klaar zat in een van de vele Nederlandse bioscopen die de blockbuster op groot scherm vertoont.