Onverantwoord dat er zondag met die storm nog evenementen doorgingen

Meisje (7) gewond nadat omgewaaide boom op haar valt in Doetinchem

21:19 DOETINCHEM - Een zevenjarig meisje is zondagavond gewond geraakt aan haar hoofd en been nadat een boom omwaaide en op haar viel in Doetinchem. Dat schrijft de politie op Twitter. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.