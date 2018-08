Onwetend gezin uit Voorst stond met camper aan rand van afgrond in Genua

VOORST - Ze zagen mensen rennen over de snelweg, hoorden anderen 'bridge' en 'collapse' roepen, maar dat er zich tientallen meters voor het gezin Jonker uit Voorst zo'n groot drama voltrok in Genua, beseften Ineke, Alex en zoon Chiel een dag later pas.