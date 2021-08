Voi­ce-win­naar Dani na overlijden vriend: ‘Ik durfde twee weken lang geen deuren meer te openen’

20:07 Hij won in maart The voice of Holland, toch werd het geen feestjaar voor Dani van Velthoven. In mei kreeg hij de schok van zijn leven toen hij zijn vriend levenloos aantrof, een zelfverkozen dood. Dani verwerkt het trauma met muziek, steun van zijn naasten én zijn Voice-coach Anouk. ,,Zij betaalde zelfs mijn psycholoog.’’