Ooggetuige kan vluchtende verdachte maar net ontwijken op N50 bij Kampen: ‘Toen kwam die klap’

Update | MET VIDEO'S ‘Brandbom tegen huis in ’s-Heerenberg gegooid’: ‘Ik hoorde een enorme knal, mijn rolluiken trilden helemaal’

’s-HEERENBERG - Een woning aan de Schoolstraat in ’s-Heerenberg is in de nacht van woensdag op donderdag verwoest door een uitslaande brand. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken.

13:15