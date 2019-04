Ooit had Irene (29) een grote vriendengroep, uiteindelijk lag ze wekenlang dood in deze woning

Terug naar Irene (29). Ooit had ze een grote vriendengroep. Naar festivals. Feestjes vieren. Ze werkte onder meer bij een telefoonwinkel. Totdat ze door psychische problemen thuis kwam te zitten. Vier jaar geleden vertrok ze uit Kampen, vertelt haar hartsvriendin Ingeborg Hofstra. Ze verbrak al het contact met vrienden en familie. ,,Ze maakte in die tijd makkelijk ruzie. Had last van psychoses. Via het Leger des Heils kwam ze bij De Herberg terecht, de daklozenopvang. Pas eind vorig jaar kreeg ze een eigen appartement in Zwolle.’’



Afgelopen december nam ze na jaren radiostilte enigszins beschroomd contact op met vrienden en familie. Een andere vriendin, die liever anoniem blijft, vertelt: ,,Iedereen hield het contact een beetje af. Het was lastig inschatten of ze nu echt uit de problemen kwam.’’