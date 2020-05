Ook al gaat de horeca open, mij zien ze daar voorlopig niet

UPDATE Kim Jong-un voor het eerst in 20 dagen weer in openbaar gezien

6:48 De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is voor het eerst in twintig dagen weer in het openbaar gezien. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Kim zou met ernstige gezondheidsproblemen kampen en zich daarom hebben teruggetrokken. De afgelopen weken werd veel gespeculeerd over de toestand van de Noord-Koreaanse leider.