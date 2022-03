Ook al heb je een strafblad van 22 kantjes, je kunt altijd nog raadslid proberen te worden

column wouke van scherrenburg De waanzin is onze huiskamers binnengeko­men

De gruwel van de oorlog komt uur na uur binnen in onze huiskamers. We zien beelden van brandende gebouwen, de vernietiging van het historische centrum van Charkov, de burgers die voor Russische tanks gaan staan in een vergeefse maar ongelooflijk dappere poging hun woonwijken te behoeden voor invasie, de stromen wanhopige vluchtelingen, de behandeling van in Roemenië studerende of vanuit Afghanistan gevluchte mensen voor wie de grenzen potdicht blijven.

9:12