Ook al kost het ons geld, Nederland moet Rusland boycotten

Wat trek jij aan met carnaval? Stuur een foto

Carnaval mag komend weekend toch - in afgeslankte vorm weliswaar - gevierd worden. Wij zijn heel benieuwd met welke uitdossing jij het feestgedruis in gaat. Stuur een foto van jezelf in je mooiste outfit naar redactie@gelderlander.nl en help ons mee om de carnavalsdagen in de krant en online in te luiden met een heleboel foto's van feestvierders.

17:06