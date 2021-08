Ook als de 1,5 meterregel straks verdwijnt, houd ik meer afstand dan voorheen

Alwin reed in paniek zijn 4 ontsnapte kroonkraan­vo­gels achterna: ‘Ze kunnen niet overleven in het wild’

15:10 TERNEUZEN - Vier grijze kroonkraanvogels ontsnapt. In Terneuzen. Wat? Ja, doei! Alwin van Hese van drankenhandel 3Wegen kan er woensdagmiddag wel om lachen. Het is inderdaad geen alledaags bericht. Maar een dag eerder had hij minder lol, toen hij het hekje van zijn volière open zag staan.