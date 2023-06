Ook als het niet regent, kan de bliksem inslaan: dit moet je doen bij onweer

Máxima woonde in het geheim in Brussel: hoe de prille liefde met Wil­lem-Alexan­der ontlook

Koning Willem-Alexander (56) en koningin Máxima (52) komen dinsdag in Brussel aan voor hun driedaags staatsbezoek aan België. Voor Máxima wordt het een emotionele terugkeer naar de stad waar ze één jaar ondergedoken leefde. Over haar verblijf in de hoofdstad werd destijds bijzonder weinig informatie losgelaten. HLN-royaltywatcher Wim Dehandschutter prikt nu het mysterie door.