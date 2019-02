Ook de Afrikaanse rivier de Sénégal hoort nu bij Waterschap Rivierenland

Levensader

Maar eerst: waar gaat het om? Waterschapsmedewerker Remko Drost: ,,In 2004 kwam de OMVS (Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, PD) bij ons terecht via een Nederlandse projectleider in Afrika die hen had doorverwezen. In de OMVS werken de vier landen samen waar de rivier de Sénégal doorheen stroomt: Guinée, Mauretanië, Mali en Senegal.”



Doel is de rivier zo te beheren dat ze de levensader van de landen kan blijven. ,,Het projectgebied is de delta van de Sénégal waar de rivier de grens vormt tussen Senegal en Mauretanië. Het probleem daar is typha. Dat is een rietsoort die enorm hard groeit. De rivier, de zijarmen, de grote en kleine irrigatiekanalen, alles was dichtgegroeid. De OMVS en andere betrokkenen kregen het probleem niet onder de knie.”