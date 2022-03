Ook hof legt Nijmegenaar vijf jaar cel op voor opblazen van zijn woning

De explosie in Lindenholt dreunt nog lang na bij achterbuur­man Abu: ‘Dit was een rampjaar voor ons’

Op een stralende dag in mei blaast Benno S. in de Nijmeegse wijk Lindenholt zijn huis op. De gasexplosie blaast twee verdiepingen weg, de wijk schudt op zijn grondvesten. Het regent dakpannen en glas. Buurtgenoten halen de man onder het puin vandaan. Hij heeft brandwonden aan handen en hoofd. Het is een wonder dat verder niemand in de wijk gewond is geraakt, zegt burgemeester Hubert Bruls. Ja, Abu Sanoh, achterbuurman van S., heeft heel veel geluk gehad. Maar hij heeft nog veel meer verloren.

26 december