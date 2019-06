Ook in Gelderland-Zuid nu verhoogd risico op natuurbranden

Tips van de brandweer

- Rook liever niet in het natuurgebied. Doe je het toch, maak je sigaret dan zorgvuldig uit voordat je hem weggooit. Let op of er misschien een rookverbod geldt.



- Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Als dat niet kan, neem het afval mee en gooi het thuis weg. Een stukje glas waar de zon op schijnt kan namelijk brand veroorzaken.



- Ga je barbecueën, maak je een kampvuur of heb je een vuurkorf aan staan? Houd je dan aan de regels die in het gebied gelden.



- Let op waar je de auto neerzet. De katalysator, die vaak aan de onderkant zit, wordt erg heet. Als je de auto in droog, hoog gras wegzet, kan dat daardoor in brand vliegen.



- Parkeer niet op bospaden; brandweervoertuigen moeten altijd vrij baan hebben.