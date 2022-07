Ook op het strand of bij de tent is De Gelderlander dichtbij

Veel Nederlanders zullen het zich nog kunnen herinneren, de vakanties in het tijdperk voor de mobiele telefoons en de tablet. Op de camping was de wereldontvanger de belangrijkste informatiebron. Cruciaal voor het volgen van Radio Tour de France en vervolgens de omroepen van de ANWB alarmcentrale. En in de kiosk in de meer toeristische oorden kon je een krant kopen. Ook een Nederlandse.

Eerlijk is eerlijk, de regionale krant lag daar nooit tussen. De Telegraaf, die kon je krijgen. En soms ook nog wel een Volkskrant of een AD. Maar uw eigen vertrouwde Gelderlander? Die moest u een paar weken missen.

En toen, in het vorige decennium, zag je ineens (bijna) niemand meer met een Nederlandse krant aan het zwembad, op het strand, in een middeleeuws stadje. Iedereen had zijn favoriete krant, website, app heel de dag bij zich. De opkomst en razendsnelle verspreiding van de smartphone hebben ook de journalistiek - net als vele onderdelen van het leven - voorgoed veranderd.

Als abonnee van De Gelderlander kun je op dg.nl (of gelderlander.nl) altijd alle artikelen lezen, ook de verhalen die we met een geel vlakje als PREMIUM aanduiden. Dat zijn de stukken waarvoor je een abonnement nodig hebt. Zeker in deze zomermaanden stellen abonnees de vraag hoe zij dat doen. Misschien jij ook wel.

Daarom, in het kort: - Ga naar DG.nl - Klik rechtsboven op ‘Inloggen’ - Log in of maak bij de eerste keer een account aan - Ga vervolgens naar het tabblad ‘Abonnementen’ en daarna ‘Abonnement koppelen’

Abonnement afsluiten

Daarvoor heb je jouw abonnee-nummer nodig. Maar wat was dat ook alweer? Dat nummer heb je destijds gekregen bij het afsluiten van het abonnement. Maar wie heeft die bevestiging nog? Het handigst is het om op de maandelijkse bankafschrijving te kijken. Daar staat het abonneenummer vermeld. Je kan het hier nog eens rustig teruglezen. Ben je nog geen abonnee? Sluit dan een digitaal abonnement af.

Vervolgens kun je alles op DG.nl of in onze app lezen en bekijken. Volg je live het nieuws, de rondjes van Max Verstappen en de Oranje Leeuwinnen. Ook alle regionale verhalen zijn te lezen. Gebeurt er iets om de hoek in pakweg Winterswijk, Oosterbeek of Cuijk, dan lees je dat nu meteen digitaal in Toscane of Kroatië. En voor alle zekerheid, ben je op vakantie in de eigen regio dan is De Gelderlander uiteraard nog overal verkrijgbaar bij tankstation, supermarkt en kiosk.

Dagelijks ingelogd

Ik hoop u hiermee op weg te hebben geholpen. Vele abonnees zijn al dagelijks ingelogd waardoor ze waar dan ook alles van het De Gelderlander kunnen lezen en volgen. Onze journalisten gaan uiteraard ook met vakantie, maar onze redacties draaien gewoon 24/7 door. Elke dag, elk uur volgen we het nieuws en brengen we mooie verhalen. De Gelderlander blijft ook in de zon Altijd Dichtbij.

De term ‘komkommertijd’ bestaat niet meer. Dat zeiden we vroeger in de journalistiek als scholen helemaal dichtgingen en gemeentehuizen, andere instanties en bedrijven bijna helemaal. Dan was er ook geen nieuws meer, was de reflex. Dat was toen al niet waar. Daarvoor gebeurt te veel in de wereld, in ons land, in uw stad en buurt.

Ik wens iedereen een onvergetelijke zomer toe. Blijf gezond en verstandig, geniet van het leven.

Volledig scherm Joris Gerritsen is hoofdredacteur van dagblad De Gelderlander © Paul Rapp