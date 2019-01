Ook orthodoxe christenen hebben recht op een eigen mening

video Breakdan­cer Jean uit Malden overdon­derd na auditie Holland's Got Talent: ‘Ik dacht dat ik droomde’

7 januari MALDEN - Volgens Chantal Janzen gaat hij ‘een groot artiest worden'. Paul de Leeuw was zo emotioneel dat hij amper uit z’n woorden kwam. En Dan Karaty noemde het één van zijn favoriete acts ooit. De Maldense breakdancer Jean Salazar Tavera (17) - alias ‘Shinshan’ - was met zijn auditie zaterdag dé ster van Holland's Got Talent op RTL4 en stal de harten van jury en menig kijker. ,,Ik dacht dat ik droomde. Normaal maken de juryleden vooral grappen. Maar ze waren bloedserieus. Ik raakte zo geëmotioneerd, het voelde als een film.’’