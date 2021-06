Ook Rijk moet kalverhouders gaan opkopen, wil provincie Gelderland

Gelderland kwam vorig jaar met een opkoopregeling voor kalverhouderijen als eigen maatregel om de stikstofuitstoot te beperken. Er zijn geen landelijke maatregelen om deze groep boeren uit te kopen, terwijl het wel een sector is die het lastig heeft en waar dus veel boeren te vinden zijn die willen stoppen.



Bij de provincie meldden zich 114 bedrijven, veel meer dan Gelderland met het beschikbaar gestelde bedrag van 20 miljoen euro kan uitkopen. Dus is Gelderland in gesprek met de rijksoverheid of zij niet een deel van de boeren kan opkopen. Den Haag heeft het verzoek niet meteen afgewezen, maar overeenstemming is er nog niet.