Ook scheuren in plafond van parkeergarage onder stadhuis Apeldoorn, maar ‘geen acuut gevaar’

‘Saoedische kroonprins wilde kogel gebruiken tegen Khashoggi’

4:05 De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman heeft in 2017 gezegd dat hij ,,een kogel’’ zou willen gebruiken tegen de vorig jaar oktober vermoorde journalist Jamal Khashoggi, als die niet zou ophouden kritiek te leveren op Saoedi-Arabië. Dat schrijft The New York Times donderdag.