Ook tol op de Autobahn waar Nederland aan meebetaalde

1. Hoe zat het ook al weer?

Tolheffing op de Autobahn kwam in 2013 in het regeerakkoord om de CSU in Beieren over de streep te trekken. Het is de Zuid-Duitsers een doorn in het oog dat Noord-Europeanen gratis over hun snelwegen zoeven richting sneeuw of zon in landen elders. Want de ooit zo bejubelde Autobahn is wegens achterstallig onderhoud hoognodig toe aan forse investeringen. De PKW-Maut leek er nooit te komen, ook in Duitsland is het draagvlak klein, maar het parlement ging akkoord. Vervolgens was er sprake van vertraging. Maar deze week meldde de CSU-minister van verkeer Andreas Scheuer via Twitter dat de heffing oktober 2020 wordt ingevoerd. Volgend jaar dus.