Oom Mohammed, de timmerman van Jeddah

Ik was er voor de vierdelige serie Voorbij de grenzen van Saoedi-Arabië, waarvoor we het land een jaar lang hebben gevolgd. Morgen is de eerste aflevering, om 20.15 uur op NPO2.



In een van de straatjes zag ik een oude man op een stoel zitten. Hij zei niets en staarde voor zich uit. Dat is oom Mohammed, zei onze begeleider. ,,De timmerman van deze wijk.’’ Het houtwerk van de meeste gebouwen hier was door hem hersteld.