Oorlogsfilm ‘Evert 45' maakt indruk op jong en oud tijdens première in Arnhem

,,Het is de oorlog gezien met de ogen van een eigentijdse jongen", zegt Arnhemmer Jan Nijboer, die zelf de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Hij herkent de onbevangenheid van de hoofdpersoon Evert: een stuiterbal van een jongen die samen met zijn wat oudere broer op zoek gaat naar zijn oudste ondergedoken broer tijdens de laatste dagen van de oorlog.



De speelsheid spat er vanaf, maar als hij geconfronteerd wordt met een luchtaanval en een inval van de Duitsers is het opeens niet zo leuk meer. ,,Je voelt de angst", zegt Nijboer. ,,Heel goed gedaan."

Grote impact

De speelfilm is een samenbundeling van de populaire reeks rond Evert die in mei 2017 binnen drie weken 1,4 miljoen Nederlandse jongeren bereikte. Maurits van Brakel, die de rol van Evert vertolkte, stond versteld van de impact van de vlogserie. ,,Het was echt een hele grote shock. Ik had natuurlijk wel een beetje gehoopt dat we veel mensen zouden bereiken, maar dit had ik zelf niet verwacht.”



De jonge acteur kreeg de afgelopen twee jaar heel veel positieve reacties van bekenden en onbekenden. ,,Soms werd ik zelfs op straat aangesproken, van ‘Hé, jij hebt toch je eigen YouTube-kanaal?’. Mensen dachten echt dat ik Evert was.”

Nieuwsgierigheid

De nieuwsgierigheid die kinderen als Evert eigen is herkent Arnhemmer Nijboer terug vanaf de eerste dagen van de oorlog. ,,We zagen de brug bij Arnhem ineenzakken toen het Nederlandse leger hem opblies. Later zagen we Duitse tanks over de dijk langs Arnhem Zuid rijden. We woonden in die tijd in de Margrietstraat. Als jongetje ging je daar direct naartoe, even kort voor de tanks erlangs.”



Ook toen het levensgevaarlijk werd wilde de kleine Jan erbij zijn. Zoals bij het Amerikaanse vergissingsbombardement van februari 1944, toen bommen Arnhem Zuid troffen. ,,Ik wilde toen direct naar de pkek waar bommen waren ingeslagen. Mijn ouders hielden me toen tegen.”



Terugkijkend zegt hij: ,,Wij hadden eigenlijk een onbezorgde spannende tijd. Onze ouders hadden de zorgen, grote zorgen om ons, de kinderen. Als zij angstig werden werden wij ook bang."

Volledig scherm Verwoeste huizen aan de Hazelaarstraat en omgeving in Malburgen West in Arnhem na het Amerikaanse vergissingsbombardement op 22 februari 1944. © Gelders Archief

4 en 5 mei