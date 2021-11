Oorlogsmusea doen dringende oproep: stop met vergelijkingen tussen coronaregels en oorlogen en Holocaust

Dat staat in een open brief van de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 (SMH 40-45), die onder meer is ondertekend door directeuren van het Airborne Museum in Oosterbeek, het Oorlogsmuseum Overloon en het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. De brief gaat rond op sociale media.



De bestuurders schrijven met ‘stijgende verbazing’ kennis te nemen van een toenemende aantal vergelijkingen tussen de coronamaatregelen en oorlogen en de Holocaust, de systematische moord op miljoenen Joden in de Tweede Wereldoorlog. SMH 40-45 zegt te beseffen dat slechts een kleine groep Nederlanders verbanden legt, maar het effect is volgens de stichting daardoor niet minder pijnlijk.



‘Vandaar dat wij met kracht elke vergelijking met oorlogssituaties en de Holocaust tegenspreken! Iedereen die zich enigszins verdiept in de Tweede Wereldoorlog begrijpt dat maatregelen om onze gezondheid positief te beïnvloeden (ongeacht de effecten daarvan) niet in verhouding staan tot bijvoorbeeld het vernietigen van een grote groep mensen, louter vanwege wie zij zijn.’