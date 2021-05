Oorlogsmusea moeten koste wat kost gered worden

René en Karin zijn radeloos: wie jatte het unieke kruis van het graf van hun ouders?

27 mei Bij leven kon de vader van René en Karin Nieland genieten van grote kruizen op Oostenrijkse begraafplaatsen. Dus lieten ze na zijn dood eenzelfde symbool maken in het Alpenland en plaatsten het op zijn graf in Zwolle. Plots is het eerbetoon verdwenen en zijn broer en zus ten einde raad.