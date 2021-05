Oorlogsverleden van familie tekent werk van vakbondsman Wilco Veldhorst: ‘Dit soort ellende moeten we gewoon niet meer willen’

Wilco Veldhorst kan zich er oprecht over opwinden: een burgemeester als Hubert Bruls van Nijmegen die zegt dat de invoering van een testplicht voor Nederlanders die naar Duitsland willen hem overvalt. ,,Eigenlijk zei hij in augustus met veel woorden nog in de Neue Ruhr Zeitung dat de samenwerking over de grens beter moet’’, zegt Veldhorst. ,,En een halfjaar later krijgen we gedoe met die verplichte coronatesten. Er had natuurlijk al lang een regeling op de plank kunnen liggen voor mensen over grens werken.’’



Aan de eettafel in de woning van Veldhorst in Wijchen klinkt een zucht. Zoals verslaggevers die wel vaker horen als ze hem bellen over politiek beleid in het grensgebied. Dat er nog steeds geen fatsoenlijke verkeersverbinding bestaat tussen Nijmegen en Airport Weeze? Daar begrijpt hij ook niets van.



Veldhorst begon zijn werkzame leven als administratief medewerker bij de Belastingdienst en pensioenadviseur. Inmiddels is hij bestuurder bij vakbond FNV en ontfermt hij zich over de arbeidsmarkt in de regio’s Nijmegen en Rivierenland. Tevens mag hij zich voorzitter noemen van de Internationale Vakbondsraad Rijn-IJssel, een collectief van Duitse en Nederlandse vakbonden.