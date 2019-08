Oorzaak acuut overlijden Aadorper in Thailand nog onbekend

AADORP/PHUKET - De oorzaak van de dood van Herdi Vos (45) uit het Twentse Aadorp, die afgelopen donderdag in Thailand tijdens zijn vakantie plotseling overleed, is nog niet bekend. Politie-onderzoek en obductie moeten meer helderheid brengen in de oorzaak van overlijden.

„Zo lang die onderzoeken niet zijn afgerond, spreken we van acuut overlijden in het zwembad bij het hotel waar Herdi met mijn zus en de kinderen op vakantie was. Al het andere dat er wordt gezegd is speculatie”, zegt Erik-Jan de Ruiter, die optreedt als woordvoerder van de familie.

De Ruiter verbleef toevallig zelf met zijn familie in Thailand en reisde na het horen over het plotselinge overlijden van zijn zwager naar het schiereiland Phuket om zijn zus en haar twee kinderen bij te staan. Sinds zaterdag is het gezin Vos terug in Aadorp.

Repatriëring

Wanneer het stoffelijk overschot van Herdi Vos wordt gerepatrieerd is nog niet bekend, dus er is ook nog geen datum voor de uitvaartplechtigheid. Herdi Vos was eigenaar van bouwbedrijf Vosbouw in Vroomshoop, dat hij zes jaar geleden over nam van zijn vader Gerrit Vos. „Het bedrijf was groeiend en bloeiend, hij was er dag en nacht mee bezig”, aldus Vos’ zwager Erik-Jan de Ruiter. „Dit is niet te bevatten, we zijn geschokt door het plotselinge overlijden”, laat het bouwbedrijf weten in een eerste reactie.

