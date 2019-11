Oost-Nederland groeit uit tot ‘narco-regio’: aantal drugslabs nog nooit zo hoog

ARNHEM- De kans is groot dat pillen die op festivals in Amsterdam worden geslikt, in onze regio zijn gemaakt. Dat zegt politiechef Oscar Dros, die alarm slaat over de groeiende drugscriminaliteit in Oost-Nederland. Het aantal drugslabs was volgens hem nog nooit zo hoog.