Oosting verlaat Vitesse en wordt nieuwe hoofdtrainer van RKC

UpdateWAALWIJK/ ARNHEM - Joseph Oosting is de nieuwe hoofdtrainer van RKC Waalwijk. De 49-jarige oefenmeester, afgelopen seizoen assistent-coach bij Vitesse, wordt bij de Brabantse eredivisionist aangesteld als opvolger van Fred Grim. Hij tekent voor twee seizoenen.

Oosting had bij Vitesse nog een doorlopend contract, tot juli 2022. Met de overgang naar RKC zou een afkoopsom zijn gemoeid.

Oosting maakte afgelopen voetbaljaargang deel uit van de staf van Vitesse, de nummer vier van de eredivisie. Hij was het brein achter het 3-5-2-systeem, met Riechedly Bazoer in een rol als opbouwer. De international blonk op die positie uit en de Arnhemse club was zo zeer succesvol.

Oosting was in het coronaseizoen 2019/2020 ook een maand als interim-coach succesvol bij Vitesse, na het vertrek van de Rus Leonid Sloetski. De Drent bleef in drie competitiewedstrijden en een bekerwedstrijd ongeslagen.

De Graafschap

De Emmenaar heeft dit voorjaar de cursus coach betaald voetbal afgerond. De Drent ontvangt zijn diploma dit najaar, maar hij is al op alle onderdelen voor de opleiding geslaagd.

Als trainer werkte hij eerder bij Emmen en HHC Hardenberg en in de opleiding van Vitesse. Zo won hij met het team Onder 19 jaar de nationale beker. Met Jong Vitesse werd hij kampioen. Hij was in 2018 assistent van Edward Sturing, die als interim werd aangesteld na het ontslag van Henk Fraser. Dat team won, met onder andere sterspeler Mason Mount, de play-offs en veroverde zo een ticket voor Europees voetbal.

Oosting stond eerder ook in de belangstelling van De Graafschap. Maar hij gaf de voorkeur aan een avontuur bij RKC, als eredivisieclub.

De interesse vanuit Waalwijk kwam vooral van technisch directeur Mohammed Allach, die eerder bij Vitesse werkzaam was. Allach schoof Oosting in Arnhem ook door na de exit van Sloetski.