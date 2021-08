Op de camping bij de Posbank moet alles anders worden, huurders in mineur: ‘Zo wil ik hier niet meer blijven’

Duitsland versoepelt regels voor reizigers uit Nederland

6 augustus Nederland is met ingang van zondag geen hoogrisicogebied meer voor Duitsland. Daarmee versoepelen de regels voor Nederlanders die naar het land willen reizen. Wie nog niet volledig is ingeënt, hoeft van tevoren geen gezondheidsgegevens meer te verstrekken en hoeft ook niet meer in quarantaine in de Bondsrepubliek.