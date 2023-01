Op de crematie van haar partner krijgt Marjo (77) bijzonder nieuws: ‘Elke dag is nu een wonder voor mij’

Oorlog Oekraïne LIVE | Oekraïense Defensiemi­nis­ter ontkent corruptie bij inkoop voedsel leger: ‘Prijs per 100 gram, niet per stuk’

De Oekraïense minister van Defensie Oleksii Reznikov heeft met klem ontkend dat er sprake is van corruptie bij de voedselvoorziening van het Oekraïense leger. Dat koopt eten in voor veel hogere bedragen dan de prijzen in de supermarkten, meldde de krant Zn.Ua zondag op basis van een contract voor troepenbevoorrading in zes regio’s, wat in totaal 327,6 miljoen euro zou kosten.Volg alle ontwikkelingen van de oorlog in ons liveblog hieronder.

21:48