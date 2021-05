Op deze camping zijn kinderen niet welkom: ‘Blij met de rust’

De Nieuwe Riet is een oase van rust. Omringd door natuur en het is een ‘adults only’ camping, wat betekent dat er geen kinderen te vinden zijn. ,,Hier hoor je bijna nooit geluiden, behalve de vogeltjes”, vertelt Sandra. ,,Er zijn drie campings in Halderberge. Eentje laat geen honden toe, de ander is juist gericht op kinderen. Wij richten ons op een andere, specifieke doelgroep”, legt Chris uit.



Dat het weer deze week wat minder is, maakt volgens Sandra niet uit. ,,Het gaat deze week regenen, maar de vogeltjes zingen toch wel en de eekhoorntjes lopen toch wel langs. Het genieten gaat hier gewoon door, ongeacht het weer.”