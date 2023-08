Op deze schilderachtige Veluwse bosroute rijdt zoveel verkeer dat de weg een ‘piekbelaster’ is

Reconstructie Zo liet Pierre van Hooijdonk een bommetje bij Maurice Steijn na een soap van drie dagen in eigen hand ontploffen

Pierre van Hooijdonk gooide zondagavond een bom in de richting van Maurice Steijn. De Ajax-trainer wierp ‘m terug, waarna de oud-international na een nationale soap van drie dagen in allerijl maar besloot het explosief in eigen handen te laten ontploffen. Een reconstructie.