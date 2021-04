Op Goede Vrijdag waren we om drie uur stil. Overal werd het toen donker en de aarde beefde

Ik zeg het erbij, omdat het nogal wat is. Of je nu ‘een gelovige’ bent of niet. Hij geloofde er zelf wel in, in de betekenis van zijn dood. Daarom liet hij zich tot zijn laatste snik martelen, het moest zo erg mogelijk zijn. Op mij maakte het veel indruk, nog steeds, ook al heb ik mijn katholieke opvoeding ver achter me gelaten en doe ik nergens aan kerkgang, maar dat wil niet zeggen dat die geschiedenis me niet bezighoudt.