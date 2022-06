Op het Gelderse platteland blijkt: duurzaam veranderen is peperduur

Dit betekenen de stikstof­plan­nen voor Gelderland: halvering veestapel dreigt in veel gebieden

De nieuwe plannen voor het terugdringen van stikstofuitstoot hebben grote gevolgen voor Gelderland. Minister van der Wal heeft bekendgemaakt dat ze in de hele Gelderse Vallei én in kleinere gebieden in de het Land van Maas en Waal, de Achterhoek en Rivierenland maar liefst 58 procent minder uitstoot van stikstof wil.

10 juni