Op pad met stikstofcriticus Arnout Jaspers: ‘Natuur biedt ontspanning, maar dat biedt de bioscoop of skihal toch ook’

President Macron met spoed naar Parijs voor crisisbe­raad om rellen Frankrijk

De Franse president Emmanuel Macron houdt om 13.00 uur in Parijs crisisberaad over de aanhoudende rellen in zijn land. Hij is in Brussel op de slotdag van de topconferentie van de EU, maar hij gaat hoe dan ook naar Parijs voor het beraad.