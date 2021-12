Op spoedeisende hulp geen onderscheid tussen coronavarianten: ‘Lockdown verandert ons werk niet’

ZIEKENHUIS IN CORONATIJD Zorgen bij ic-arts Rijnstate: ‘Ontzettend spannend of omikron voor nieuwe piek gaat zorgen’

ARNHEM - De druk op de ziekenhuizen is groot met het hoge aantal coronapatiënten. Komt er wel of geen code zwart? De Gelderlander volgt daarom twee artsen van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem op de voet: Douwe Rijpsma, hoofd van de spoedeisende hulp en Aart Strang, arts op de intensive care. Dit keer: omikron.

15 december