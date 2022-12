Op steeds meer ijsbanen kun je veilig schaatsen, bekijk hier welke open zijn: ‘Iedereen is blij dat het weer kan’

Op verschillende ijsbanen in Gelderland is het ijs al hard en dik genoeg om op te schaatsen. ,,Het is geweldig om weer open te zijn, zeker zo vroeg in het jaar dat hadden we niet verwacht”, zegt Niek Grobbée (29) lid van de Oosterbeekse IJsvereniging.

‘Sfeer is hartstikke goed’

Zij zijn niet de enige: ook bij de Winterswijkse IJsvereniging , de Edese IJsvereniging, IJsvereniging De Hare in Aalten én de Dodewaardse IJsclub zijn de deuren nu geopend.

,,De sfeer is hartstikke goed op de baan. Iedereen is blij dat het weer kan”, zegt Grobbée. Dat is ook te zien aan het aantal mensen: ,,Ik hoorde net dat we 330 mensen hebben gehad, het is gewoon gezellig druk en er is nog steeds ruimte voor meer.”

Lastige jongeren

Op andere plekken gaat de ijsbaan bijna open. In Stevensbeek hoopten schaatsliefhebbers donderdagavond te kunnen schaatsen. Kwajongens die met stenen en door te trappen de ijsbaan vernielden hebben ervoor gezorgd dat de baan op zijn vroegst pas vrijdag open kan voor schaatsers. Om dat voor elkaar te krijgen moet wel eerst veel herstelwerk verricht worden.

Schaatsende mensen bij de Oosterbeekse IJsvereniging

Om de kwaliteit van het ijs te behouden gaat de baan van de Schaats- en Skeelerclub De Greb in Veenendaal pas in de avond open. Dit heeft te maken met de oplopende temperatuur overdag, maar dit zal de pret niet drukken: woensdagavond waren er namelijk meer dan 1000 bezoekers op de ijsvloer.

Zo moet ook IJsbaan Schuytgraaf in Arnhem na een mooie schaatsochtend te hebben gehad donderdagochtend toch dicht. De zon werd te sterk en ze willen het ijs graag sparen. Wanneer ze weer open gaan is nog niet bekend.

Natuurijs

In Nijmegen zijn er zelfs al mensen die een poging wagen op het natuurijs. Op de Oude Waal zijn namelijk een paar waaghalzen gespot. Daarbij is het alleen wel goed om er rekening mee te houden dat het levensgevaarlijk kan zijn om op niet-goedgekeurd ijs te gaan schaatsen.

Mensen die aan het schaatsen zijn op de Oude Waal.

Als het aan Grobbée ligt kunnen we nog lang van écht ijs op de banen genieten: ,,We hebben geluk met onze ijsbaan, want we hebben maar een vrij lichte vorstperiode nodig om al te kunnen schaatsen. Dus ik denk dat wij nog zeker een lange tijd door zullen gaan.”

Weet je nog een plek waar je kunt schaatsen op een ijsbaan? Laat het ons weten door een mail te sturen naar online@gelderlander.nl.

Schaatsende mensen bij de Oosterbeekse IJsvereniging.

