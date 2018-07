Op vakantie in het buitenland is met zo'n zomer onnodig

column Hitte­stress? Denk gewoon aan striemende kou en felle tegenwind

7:32 Halverwege deze eeuw krijgen we het klimaat van Bordeaux. Het KNMI voorspelt dat. Waarom precies Bordeaux, weet ik ook niet. Heeft ook voordelen, roep ik meteen. Hoeven we immers niet naar Bordeaux, wat met dit weer best een eind is.