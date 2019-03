Op zoek naar wolven met een wolvenexpert: ‘Het is vrij bijzonder dat je zo’n gave kill vindt’

Wind! Dit is de schade in de regio na een stormachti­ge zaterdag

18:12 Gelderland is vandaag geteisterd door flinke windstoten. Op meerdere plekken is het treinverkeer gestremd door een omgewaaide boom op het spoor, meldt de NS, en ook het verkeer heeft er nog wel even last van. Bekijk hier een overzicht van de stormschade in de regio.