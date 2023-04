Opa Gijs ziet laatste droom uitkomen • Meisje (8) in problemen in zwembad

NEC DEFINITIEF GESTAAKT | De wedstrijd FC Groningen - NEC is na achttien minuten definitief gestaakt bij een 0-0 tussenstand. De grensrechter werd bekogeld met een beker bier en dus gingen alle spelers, volgens de regels van de KNVB, direct van het veld af. Na een beraad van meer dan twintig minuten werd besloten om niet meer verder te voetballen.

DUITS MEISJE (8) IN PROBLEMEN IN ZWEMBAD | De schrik zat er zaterdagmiddag goed in bij Center Parcs Het Heijderbos in Heijen. Een Duits meisje (8) was in problemen gekomen in het zwembad van het bekende vakantiepark. De hulpdiensten rukten massaal uit.

JAN VAN DER L. (82) TERRORISEERT GEMEENSCHAP 15 JAAR LANG | ‘Je huis staat binnenkort in brand. Je gaat eraan. Ik heb er mensen voor ingehuurd, je leven wordt een totale hel’. Het liegt er niet om wat de 82-jarige historicus en zwaar gelovige Jan van der L. uit Kampen zegt tegen mensen die hem niet aanstaan. Niets lijkt hem te kunnen stoppen.

OPA GIJS ZIET LAATSTE DROOM UITKOMEN | Het was één van de laatste dromen van de uitbehandelde Gijs; een dienst meedraaien met zijn kleindochter, die werkt voor de politie in Amersfoort. Bij hoge uitzondering mocht het en zat de 83-jarige van oor tot oor te glunderen toen er een spoedmelding kwam.

Volledig scherm Opa Gijs (83) en zijn kleindochter Iris (28) voor aanvang van een dienst bij de politie Amersfoort. © Politie Amersfoort

‘EXTREEM GEVAARLIJKE’ NEEF VAN RIDOUAN TAGHI OPGEPAKT | Anouar Taghi (29), neef van veelvoudig liquidatieverdachte Ridouan Taghi, is vrijdag opnieuw gearresteerd. Hij wordt verdacht van drugshandel, bovenop de al bestaande verdenking dat hij een criminele organisatie van autodieven leidde.

DOODZIEKE JAN TROOST PROOST OP ZIJN EIGEN UITVAART | Een glaasje port in een spuit. Daarmee sluit zaterdag de prematoriumparty af van Jan Troost (65), strijder voor gelijkberechting van gehandicapten. Een verpleegkundige leegt de spuit in de sonde van Troost. Eten en drinken kan de Wijchenaar niet meer vanwege zijn uitgezaaide slokdarmkanker. ,,Proost voor Troost!”, klinkt het.

JONGETJE (5) OVERLEDEN NA VERKEERSONGEVAL | Het 5-jarige jongetje dat gisteren ernstig gewond raakte bij het verkeersongeval op de Biltse Rading is overleden. Ook de 66-jarige vrouw, die met het jongetje overstak, overleefde het niet. Dat werd eerder al bekend.

Volledig scherm Dame Edna © Getty Images

KOMIEK BARRY HUMPHRIES (89), BEDENKER DAME EDNA, OVERLEDEN | De Australische komiek Barry Humphries, vooral bekend door zijn typetje Dame Edna Everage, is zaterdag op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden Australische media, waaronder The Sydney Morning Herald. Dame Edna was bekend om haar satire, lila haar en extravagante brillen.

DIERENARTS VERWIJDERT ZES CENTIMETER LANGE SPIJKER UIT KOP VAN EEND | Is deze eend per toeval op een spijker gedoken? Of is het een geval van misselijkmakende dierenmishandeling? Alles wijst op het laatste. Toen een nietsvermoedende wandelaar in Ootmarsum vrijdagochtend een eend met een spijker in haar kop zag lopen, gingen alle alarmbellen af.

GEMEENTE OPENT JACHT OP WONINGEN, MAAR BERICHT SLAAT IN ALS EEN BOM | De gemeente Deventer wil onderhandelen met de bewoners van acht woningen aan en rondom de Van Oldenielstraat. Deventer wil namelijk hun huizen kopen, omdat de gemeente plannen heeft om de straat te verbreden. De bewoners zetten de hakken in het zand. ,,Ik ben echt verschrikkelijk boos”

DE MAGIE VAN DE SPRINGENDE KOE TREKT HONDERDEN MENSEN IN ARNHEM | Honderden mensen verzamelden zich zaterdagochtend rond een grasvlakte tussen de Pleijroute en IJssel bij Arnhem. Allemaal wilden zij het met hun eigen ogen aanschouwen: de magie van de springende koe.

50 JAAR GELEDEN WERD HET EERSTE NAAKTSTRAND GEOPEND | Een strandtenthouder die nudisten met verfbommen wilde besmeuren en dreigbrieven die bij de gemeente Callantsoog op de mat vielen. De komst van Nederlands eerste legale naaktstrand had heel wat voeten in aarde.

SITUATIE ROB DE NIJS ONVERANDERD | De situatie van Rob de Nijs, die donderdagavond in het ziekenhuis werd opgenomen, is onveranderd. De 80-jarige zanger heeft een rustige nacht gehad. Verder doet de familie op dit moment geen mededelingen over de gezondheid van De Nijs,laat zijn manager zaterdag weten.

OP JACHT NAAR RIJKDOM JUICHEN DUIZENDEN JONGEREN VOOR EEN VEROORDEELD BEDRIJF | Een zeer omstreden Amerikaans marketingbedrijf, recent veroordeeld voor het opzetten van een illegaal piramidespel, kon ongehinderd een evenement voor duizenden jongeren houden in Rotterdam. Ook al werden stad en evenementenhal Ahoy expliciet gewaarschuwd. ,,Dit is een sekte.’’

