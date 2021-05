Opa Theo redt leven van kleinzoon Deyenn (1): ‘Wachten op de ambulance was geen optie’

Ik ontmoet Theo in het opleidingsgebouw van de Isala-klinieken in Zwolle. Hij werkt al veertig jaar in de zorg en is anesthesist-assistent in dit ziekenhuis. Hij heeft een zachte stem en straalt rust uit. Bij hem ben je in goede handen op de operatiekamer, dat zie je zo.



Theo Haverkamp: ,,Ik kwam binnen en zag meteen dat het foute boel was. Deyenn zag grauw, reageerde niet, was slap en zijn ogen waren weggedraaid. De huisarts was al gebeld en ik wilde er naartoe rijden. Hij bleek in Wijhe te zitten, 10 kilometer verderop. En 10 extra kilometers van het ziekenhuis in Zwolle. Ik besloot toen in een flits van een seconde dat dat geen optie was. Wachten op een ambulance ook niet. Ik ben geen arts maar heb veel gezien. En dit was niet goed.”