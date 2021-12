Openbaar Ministerie dreigt rechtbank te wraken in zaak van in brand gestoken Maserati in Doetinchem

OM: ‘Verdachte bracht met brandstich­ting in Maserati ook eigenaar, diens vriendin en hun kind in levensge­vaar’

ARNHEM – Hij kón de Maserati van zijn vroegere werkgever niet in brand hebben gestoken, want hij had een alibi. Hij had namelijk bezoek die nacht. Dát alibi is de 34-jarige Doetinchemmer kwijt nu de getuige een eerdere verklaring heeft ingetrokken.

29 januari