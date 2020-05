Openbaar vervoer in de regio verdient eerder financiële steun dan de KLM

Rode Kruis geeft vol gas in coronacri­sis: ‘De grootste hulpactie sinds de Watersnood­ramp’

7:38 De hulpactie die het Rode Kruis heeft opgetuigd als gevolg van de coronacrisis is de grootste sinds de Watersnoodramp in 1953. ,,We gaan ervan uit dat we er ook nog een jaar mee bezig zullen zijn”, waarschuwt directeur Marieke van Schaik, aan het begin van een nieuwe campagne.